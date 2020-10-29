Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildiğini söyledi.

Duran, test sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Diyarbekirspor maçı öncesinde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize yapılan koronavirüs test sonuçlarında 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlandı. Oyuncularımızın takip ve tedavi sürecine başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.