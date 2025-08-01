Kızılca Mahallesi Muhtarı Hacı İbrahim Öztürk, göletin susuzluk nedeniyle kuruduğunu belirterek, "Burada kanalımız vardı, kanalımız kapandı. Buradaki hobi bahçeleri kanalımızı kapattı. Burası eskiden Devlet Su İşleri'ndeydi; şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na verdiler. Onlar da geldiler, buraya bir kuyu vurdular. Kuyudan su çıkmadı, ikinci bir kuyu vuracaklardı ama onun için de henüz gelmediler. Göletimiz tamamen kurudu. Büyükşehir Belediyemiz, burada bir sondaj çalışması yaparsa çok iyi olur. Buradan hayvanlar; kedi ve köpekler su içiyor ve şu anda da su tamamen kurudu. Gördüğünüz gibi göletimizde balıklar da tamamen ölüyor" dedi.

Kötü kokunun çevreyi de olumsuz etkilediğini söyleyen Öztürk, "Burada bir koku var. Rüzgar estiği zaman köye doğru koku geliyor. Yetkililerden temizlenmesini istiyoruz. Buraya muhtar olalı 2 sene oldu. Hiçbir yol alamadık. Sadece Kırsal Kalkınma sondaj vurdu, onda da su çıkmadı. O şekilde duruyor. Buranın temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.