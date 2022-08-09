Kızılbük'te inşaatı geçici olarak durdurdu

"Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 04.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli Değildir" kararının iptali sonrasında Şirketimiz tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebimize verilecek kararı netleşene veya yeni hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun onaylanmasına kadar Şantiyemizdeki yapı inşaat faaliyetleri Şirketimiz tarafından durdurulmuştur."