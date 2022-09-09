Kızılbük GYO'dan ÇED açıklaması

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Kızılbük GYO Marmaris'te inşa etmeyi planladığı Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesiyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Firma tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvuru dosyamız, Bakanlık tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş, yapılan başvurumuzun ÇED genel formatına uygun hazırlandığı bakanlık yetkililerince kabul edilmiş ve projemize ilişkin ÇED süreci başlatılmıştır."