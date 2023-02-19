DHA

Deprem bölgesinde başlattığı sağlık desteğini mobil araçlar ve mobil diş kliniği hizmetiyle sürdüren Kızılay, mobil sağlık araçlarının güncel listesini paylaştı. Depremzedelerin sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen 6 mobil sağlık aracı, bölgede ilk günde 627 kişiye ulaştı. İçerisinde; muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli gönüllü hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapmaya başladı.

ARAÇLAR 6 İLDE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ VERİYOR Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunuyor. Araçlar, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti veriyor.

MOBİL DİŞ KLİNİĞİ DE AFETZEDELERİN HİZMETİNDE Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet veriyor. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor. Kızılay, beslenme hizmetlerinin yanı sıra yardım dağıtımları, psikososyal destek hizmetleri ve mobil sağlık araçları ile destekleyici rolünü sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürüteceği birinci basamak sağlık hizmetlerinde mobil sağlık araçları ile özellikle köylerdeki depremzede vatandaşlarımıza hizmet verecek.

ARAÇLARIN KONUMLARI Mobil sağlık araçlarının 19.02.2023 tarihli konumları şöyle: Kahramanmaraş: Piazza AVM açık alanı Hatay: Millet Bahçesi Adıyaman: Şambayat Köyü Malatya: Botaş 13. Çadır Kenti Osmaniye: Arıcaklı Köyü, İnderesi Köyü, Savranlı Köyü Gaziantep: Sayburun Köyü, Altınova Köyü, Torunlar Köyü, İncegedik Köyü (Nurdağı)