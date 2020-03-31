Kızılay, karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kurdu - VAN

Türk Kızılay'ı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, Han Köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını anımsattı.Yay, mahallenin giriş ve çıkışında nöbet tutan güvenlik güçleri için soğuğa karşı korumalı çadır kurduklarını söyledi.

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