Kızılay'dan kan bağışı kampanyası - SİİRT

Siirt İbrahim Hakkı Kız İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen kampanyaya sivil toplum kuruluşları ile öğretmenler ve öğrenciler destek verdi.Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Kızılay Genel Başkanlığı arasında düzenlenen protokolle Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de kan bağışı kampanyası düzenlendiğini belirtti.İki gün süren kampanyada 100 ünite kan toplandığını belirten Altunç, şunları kaydetti:"Ülke genelinde kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftardan sonra 20.00 ile 23.00 saatleri arasında bağışlar kabul ediliyor. Birçok vatandaşımız Kovid-19 şüphesiyle kan verme konusunda tereddüt yaşıyor olabilir. Ancak böyle bir kuşkuya kapılmalarına gerek yok. Her türlü tedbir alınıyor. Sivil toplum örgütleri, İmam hatip okullarında görev yapan öğretmen ve idarecilere teşekkür ediyorum."İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mirza Tetik de kan vermenin hayat kurtardığını belirterek, "Kızılay'ın 'İyilik kanımızda var' temasıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarla birlikte gerçekleştirdiği kampanyaya destek verdik ve yoğun bir katılım sağlandı. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.Kan bağışında bulunan Mehmet Sait Ürgün ise hem sağlık açısından hem de vatandaşları teşvik etmek için Kızılay'ın başlattığı kampanyaya destek verdiğini aktardı.
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