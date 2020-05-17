Kızılay, Beykoz’da kan bağışı kampanyası düzenledi - İSTANBUL

AA

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Beykoz Şubesince düzenlenen bağış kampanyasında 254 ünite kan toplandı.Kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinin ardından Kızılay, "Bu hafta sonu iyiliğe yasak yok" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.Kızılay Beykoz Şubesi tarafından Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Vatandaşlar, 18.00’den itibaren kan bağışı yapacaklarına dair Kızılay tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS’lerle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Bağış kampanyasında 254 ünite kan toplandı.Kızılay Beykoz Şube Başkanı Sadettin Çay, kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğü bugünlerde, tüm kan dostlarını bağış noktalarına beklediklerini ifade ederek, "Tüm kan dostlarına teşekkür ediyoruz. Bugün burada bağışçılarımızdan aldığımız kan bağışlarının 750 hastamıza şifa olmasını temenni ediyoruz." dedi.