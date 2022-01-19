Kızılay Başkanı: Kış şartları kan bağışlarını olumsuz etkiliyor

DHA

Pandemi şartlarına eklenen sert kış koşuları da Kızılay’ın tuttuğu ulusal kan stoklarını olumsuz etkilediği bildirildi. Kızılay gerek olağan dönemlerde gerekse olağanüstü bir durumda hasta ve yaralıların kan ile ilgili bir sorun yaşamaması için yeni bir kan bağış kampanyası başlattı. Kızılay, “Kan Dostum” kampanyasıyla vatandaşları sürekli kan bağışı yapmaya davet etti.

SOĞUK HAVA KAN BAĞIŞINI DÜŞÜRDÜ

Kızılay’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Sert kış koşulları birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden olurken, özellikle o illerde yapılan kan bağış çalışmalarını da olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ile 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, kış koşulları nedeniyle bu sayı yarısına kadar düşüş gösterebiliyor. Oysa ulusal kan stoklarının hep belirli bir seviyenin üzerinde tutulması gerekiyor. Kan uzun süre stoklanamayan bir tedavi aracı olduğu için bu sürecin 365 gün kesintisiz sürdürülmesi gerekiyor. Pandemi ve kış koşulları nedeniyle kan bağışları düşerken hasta ve yaralıların kan ihtiyacı artarak devam ediyor” denildi.

DR. KINIK: KAN ERTELENEMEZ BİR İHTİYAÇ

Duyarlı ve gönüllü vatandaşlardan 2022 yılında 3 milyon ünite kan bağışı alınmasının hedeflendiğini belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Covid pandemisi kan bağışı açısından toplumun bu konudaki duyarlılığında azalmaya sebep oldu. Normalleşme günlerinde olmamıza rağmen kan bağışlarının yeterli seviyelerde olmadığını ekiplerimizde toplanan kan bağışı sayılarının pandemi öncesi döneme göre düşük olmasından görüyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışında hassasiyet göstermesi gerekiyor. Zira kan ertelenemez ve yerine başka bir şey konulamaz bir tedavi aracıdır” diye konuştu.

DAYANIŞMA RUHUYLA DÜZENLİ KAN BAĞIŞLANMALI

Süregelen rahatsızlıkları bulunanların ve acil oluşan vakaların tedavilerinde kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışlarının artması gerektiğinin altını çizen Kınık, “Hasta ve yaralıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için Kızılay olarak ulusal bir seferberlik çağrısı yapmak istiyoruz. ‘Kan Dostlarımıza Katıl’ sloganıyla başlattığımız kampanyada kan bağışçılarımızı bir kez daha harekete geçmeye davet ediyoruz. Ulusal Kan Stokları, milletimiz için çok stratejik bir önem arz etmektedir. Stoklarımızı belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAN BAĞIŞIYLA İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER

Kızılay, kan bağışına ilişkin şu bilgiler paylaştı:

“Kızılay 68 Kan Bağış Merkezi, 300’den fazla mobil ve sabit ekip, 4 binden fazla personeli ile kan bağış çalışmalarını yürütüyor.

“2021 yılında alınan 2 milyon 751 bin 692 ünite kan bağışı ile ülke kan ihtiyacının yüzde 90’ı karşılandı.

“Kadın kan bağışçısı sayısı tüm bağışların yüzde 14’ü seviyesinde

“En çok kan bağışını lise mezunları yapmakta

“Kan bağışlayanların yüzde 50’si 26-44 yaş aralığında

“Covid geçirmiş olmak kan bağışına engel oluşturmuyor

“Aşı olanlar 7 gün sonra kan bağışı yapabilir.”

RANDEVUYLA KAN BAĞIŞI KOLAYLIĞI

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Kızılay açıklamasında, “Vatandaşlar, Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor. Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. En yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına gidip, 15 dakikanızı ayırarak kan bağışında bulunabilir, kan dostları arasına katılabilirsiniz” bilgilerine yer verdi.