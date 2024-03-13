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        Haberler Yaşam Kızıl tilkiler kar altındaki avlarını kulaklarıyla tespit ediyorlar

        Kızıl tilkiler kar altındaki avlarını kulaklarıyla tespit ediyorlar

        Kış mevsiminin sert geçtiği, ilkbaharda da yoğun kar yağışının yaşandığı Kars'ta kızıl tilkiler, kar altındaki canlıları hassas kulaklarıyla yer tespiti yaparak avlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:59
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          Zorlu kış şartlarının yaşandığı Kars'taki yaban hayvanları, karla kaplanan arazide yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

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          Avlanma becerileri dolayısıyla kurnaz ve uyanık olarak nitelendirilen kızıl tilkiler de bu zorlu doğa koşullarında aç kalmamak için tüm yeteneklerini sergiliyor.

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          Ormanlarda, kırlarda, tarlalarda yaşayan ama zaman zaman yerleşim yerlerine de inen tilkiler, şehirlerdeki güvercin, keme, fare ve tavşan popülasyonunu da dengede tutuyor.

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          Çevik vücut yapılarıyla hızlı hareket eden ve iyi koku alan kızıl tilkiler, güçlü işitme duyusu sayesinde kar altındaki canlıları görmeden zıplayıp hamle yaparak yakalıyor.

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          Kar altındaki farelere odaklanan kızıl tilkiler, yaklaşık 20-30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini seslerle takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor.

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          İlkbaharda da karla kaplı arazide avlanmayı sürdüren tilkiler renkli görüntüler oluşturdu.

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          KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, karlı arazide tilkilerin avını sesleri dinleyerek tespit ettiklerini söyledi.

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          Kızıl tilkilerin karla kaplı zorlu coğrafyada hayatta kalabilmesi için tüm dikkatlerini avlarına vererek yaşama tutunduğunu dile getiren Çoban, tilkilerin avlanma şekillerinin de dikkat çekici olduğunu anlattı.

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          "FARENİN NEREDEN GEÇECEĞİNİ HESAPLIYOR"

          Doğada aç kalan tilkilerin karla kaplı arazide, hesap ve zıplamayla avına ulaştığını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

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          "Tilkiler kışın avlarını görmeden avlanıyorlar. Bunu da yaparken kemirgenlerin kar altında açtıkları tünellerde hareket seslerini çok dikkatlice dinleyip, farenin nereden geçeceğini hesaplıyor.

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          Daha sonra da zıplayarak kemirgenin önünü keserek avlanıyorlar. Tilkilere baktığımızda kışın avlarını görmüyorlar, avlarının kar örtüsü altında çıkardıkları sesleri dinleyerek kemirgenleri yakalıyorlar."

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          Türkiye'de tek tilki tipinin bulunduğunu bunun da kızıl tilki olduğunu anlatan Çoban "Ancak Kars ve Sarıkamış bölgesindeki tilkiler kışın kamufle olabilmek için renkleri biraz daha açık, beyaza yakın olabiliyor. İlkbaharda tekrar tüylerini değiştirerek kızıl formuna geliyorlar" diye konuştu.

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