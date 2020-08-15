Kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı başlatılan biyolojik mücadele sürüyor - KÜTAHYA

Geçen yıl sonbahar mevsiminde yaklaşık 250 hektar ormanlık alana yayılarak ağaçlardaki yaprakları kurutan kızıl kuyruklu kayın tırtılıyla mücadele, bacillus biyoinsektisiti kullanılarak havadan ve karadan devam ediyor.Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliğinde, gyrocopter yardımıyla havadan püskürtme aparatı aracılığıyla kayın ağaçlarına yapılan ilaçlama çalışması, mist blower ilaçlama cihazıyla karadan da sürdürülüyor.ıİlaçlama çalışması, Domaniç ile İnegöl ilçeleri sınırında bulunan Kocayayla mevkiinde 80 hektar sahada uygulanıyor.

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