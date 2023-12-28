Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten veto! Ekranlarda olmayacak!

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri, İstanbul ve Van’da yapılıyor. Dizinin senaryosunda, ailenin Van’dan İstanbul’a göç ettiği anlatılıyor. Bu nedenle, dizinin bazı sahneleri Van’da, bazı sahneleri ise İstanbul’da çekiliyor.