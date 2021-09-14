Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, İzmir'den Ankara'ya yaptığı umut yürüyüşünde Uşak'a ulaştı

Kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde, giydiği "HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişört, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla yürüyüş yapan Laçin, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Laçin, 22 yıl önce evlatlarını terörden korumak ve kurtarmak amacıyla Erzurum'daki köyünü bırakarak İzmir'e yerleştiğini söyledi.
Terörün kendisini takip ettiğini ileri süren Laçin, "Terör dediğim, dağdaki terör kadrosu değil. Ayakçıları var, yaltaklık yapanları var. HDP'den bahsediyorum. Yani dağdaki PKK'lı kim nerede öğrenci, kim nerede okuyor bilmiyor. Burada HDP topluyor, ayarlıyor. 81 ilden toplayıp Diyarbakır HDP il binasında bir araya getiriyor, oradan dağa gönderiyor." dedi.
Kızının yaklaşık 11 yıl önce Kocaeli'de öğrenciyken HDP tarafından kaçırıldığını söyleyen Laçin, kızını almaya gittiğinde darbedildiğini ifade etti.
Kızının HDP İstanbul il binasında aldığı eğitimin ardından dağa çıkarılmak üzere HDP Diyarbakır il binasına götürüldüğünü anlatan Laçin, 2019 yılında evladını almak için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan bir anneden etkilenerek kendisinin de harekete geçtiğini belirtti.
Diyarbakır ve İzmir HDP il binaları önünde o günden bu yana mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Laçin, "Umut" adını verdiği yürüyüşle Ankara'da sesini duyurmaya karar verdiğini anlattı.
Kızına kavuşmak için mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Laçin, "Vatan, bayrak ve evlat hasreti dedim yola çıktım. Ankara HDP Genel Merkezi önünde kamp kurup kızıma kavuşana kadar, evladımı HDP'nin tuzağından kurtarana kadar evime gelip de rahat oturamam, yatamam. Bu karardayım. Kızım da beni duyuyorsa, kızıma da sesleniyorum, kaç kurtul, devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Şu ana kadar teslim olanlar anne babalarının kucağında. Senin yerin dağ, mağara değil baba ocağıdır. Senin yerin terörist elbisesi giydirilerek, silahlandırılarak askeri, polisi şehit etmek değil. Benim hayalim elinde kalem olması. Teslim olmanı istiyorum." diye konuştu.
Laçin, buradaki açıklamalarının ardından Ankara'ya yürüyüşüne devam etti.
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