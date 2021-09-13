Kızı dağa kaçırılan baba İzmir'den Ankara'ya "Umut" yürüyüşüne başladı

Konak Meydanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Laçin, kızının yaklaşık 11 yıl önce Kocaeli'de öğrenciyken HDP tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.
O tarihte günlerce aradığı kızını HDP Kocaeli İl Binasında bulduğunu dile getiren Laçin, çocuğunu almaya çalıştığı için darbedildiğini vurguladı.
Yaptığı araştırma sonrasında kızını bir itirafçıya teslim ettiklerini öğrendiğini belirten Laçin, kızının İstanbul HDP İl Binasına götürüldüğünü ve 3 ay eğitim aldıktan sonra dağa çıkarılmak üzere Diyarbakır HDP İl Binasına gönderildiğini öğrendiğini söyledi.
O günden sonra evlat acısı yaşadığını sağlığının bozulduğunu ve uyuyamadığını anlatan Laçin, "Yürekli bir anne 2019 yılında HPD İl Binasının önünde evladını almak için oturma eylemi yaptı ve o anne orada kalkmadı, evladını aldı. O evladını alınca ben de hedef belli ben niye evde oturuyorum diye düşündüm. Ben de Diyarbakır'a gittiğimde çevre illerden de terör mağduru anneler eyleme başlamışlardı. Ben de nöbete başladım ve bugün 742'inci günü. Bu 742 gün içinde evet umutla nöbet tuttum çünkü o arada evlatlarına kavuşan anne babalar oldu. Ben netice alamadım." diye konuştu.
Kızına kavuşmak için mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Laçin, bu nedenle Ankara'ya yürüme kararı aldığını dile getirdi.
Yürüyüşüne "Umut" adını verdiğini kaydeden Laçin, "Yürüdüğüm güzergahlarda çığlıklar atacağım, bütün vatandaşlar duysun, benim çektiğimi görsün. Yürüyüşüm tek amacı kızıma kavuşabilmek. 'Koronavirüs' diyorlar. HDP'nin virüsü bana bulaşmış. Benim aklımda HDP virüsü var, bu koronavirüs aklımdan bile geçmiyor. " dedi.
Laçin, HDP Genel Merkezi önünde evladını alıncaya kadar nöbet tutacağını sözlerine ekledi.
Açıklamasının ardından Laçin, Ankara'ya gitmek üzere yürüyüşüne başladı.
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