Kız öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı
Bolu'da 17 yaşındaki lise öğrencisi kız, öğle saatlerinde okula gittiği sırada tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde evinden öğle yemeğini yedikten sonra okula gitmek için çıkan G.A. (17), Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Bıçak darbesiyle sol kolundan yaralanan G.A., evinin bulunduğu siteye kaçarak durumu ailesine söyledi.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.