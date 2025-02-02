Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Kız meselesi' kovalaması kamerada | Son dakika haberleri

        'Kız meselesi' kovalaması kamerada

        Tokat'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kız meselesi' kovalaması kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre olay; saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı.

        Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa