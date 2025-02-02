'Kız meselesi' kovalaması kamerada

DHA'nın haberine göre olay; saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı.

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Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.