'Kız Kardeşler' iki ödülle dönüyor

23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
25'inci Saraybosna Film Festivali'nde 'Kız Kardeşler'in yönetmeni Emin Alper 'En İyi Yönetmen' ve Uluslararası Sanat Sinemaları Konfederasyonu CICAE'nin verdiği dağıtım ödülünü kazandı.
Uluslararası Yarışma seçkisinde 'Saraybosna'nın Kalbi' ödülleri için yarışan dokuz film arasından iki ödüle layık görülen ‘Kız Kardeşler', annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu ediniyor.
Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer'in başrollerini paylaştığı, yapımcılığını Liman Film ve NuLook Production'ın üstlendiği film, ayrıca bu hafta, Avrupa'nın Oscarları olarak nitelendirilen Avrupa Film Akademisi Ödülleri'ne aday olma başarısı gösterdi. Avrupa Film Akademisi Ödülleri, 9 Kasım'da Sevilla'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan ‘Kız Kardeşler', geçtiğimiz Nisan ayında, Türkiye prömiyerini yaptığı 38'inci İstanbul Film Festivali'nde beş ödül birden kazanmıştı.
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