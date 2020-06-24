Kız kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

AA

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son celsesinde sanık Halil Küçükkurt'un ifadesi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanığın yakınları ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan Halil Küçükkurt, olayın gerçekleştiği gün annesini görmek üzere gittiği Gemlik'te kardeşiyle tesadüfen karşılaştıklarını iddia etti.

Kardeşinin, annesiyle görüşmesine izin vermeyeceğini söylediğini ve kaba sözler sarf ettiğini öne süren Küçükkurt, "Kardeşimi tasarlayarak veya planlayarak öldürmedim. İstemeden de olsa bir suç işledim. Ben vicdan azabıyla her gün kavrulmaktayım." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Günay Torun (55),Gemlik Balıkpazarı mevkisinde 22 Kasım 2018'de otomobilinde silahla vurularak öldürülmüştü. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliği belirlenen ağabey Halil Küçükkurt, Karacabey ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.