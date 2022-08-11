Kız kardeşi açıkladı: Kuzey Kore lideri de COVID-19'a yakalanmış

Kuzey Kore, pandeminin başlamasından 2 yıl sonra mayısta ülkedeki ilk COVID-19 vakalarının tespit edildiğini duyurmuştu. Salgın COVID-19 olarak tanımlanmasa da 'yüksek ateş'e yol açan salgınların görüldüğü bildirilmişti.
29 TEMMUZ'DAN BU YANA SALGIN GÖRÜLMEDİ
Kuzey Kore kaç kişinin toplamda hastalığa yakalandığını tam olarak bildirmese de günlük hasta sayılarını belirli aralıklarla açıkladı. Açıklamalara dayaranak yaklaşık 4.77 milyona kişinin virüse yakalandığı tahmin edilse de 29 Temmuz'dan bu yana bu tür yeni vakalar kaydedilmedi.
Kuzey Kore'nin KCNA haber ajansı Perşembe günü virüse karşı zafer ilan edildiğini ve ülkenin lideri Kim'in anti-salgın önlemlerin kaldırılmasını emrettiğini açıkladı.
KIM DE HASTALIĞI AĞIR ATLATMIŞ
Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong ise askeri yetkililere hitap ettiği bir toplantıda abisinin de yüksek ateş semptomlarından muzdarip olduğunu söyleyerek COVID-19'u atlattığı imasında bulundu.
Kim Yo Jong "Yüksek ateşle ciddi şekilde hastala olmasına rağmen salgında mücadelenin sonuna gelene kadar halkı yüzüstü bırakmayı hiç aklından geçirmedi” dedi.
SALGININ SORUMLUSU GÜNEY KORE İLAN EDİLDİ
Kim'in sağlığı hakkında bunun dışında ayrıntılı bilgi verilmese de salgının sorumlusu olarak Güney Kore gösterildi. Kim Yo Jong, Güney Kore'den virüslü broşürlerin sınır yakınında bulunduğunu ve hastalığın bu şekilde bulaşmış olabileceğini ifade etti, sert yanıt sözü verdi.
Kim Yo Jong, "Karşı yanıtımız ölümcül bir misilleme olmalı" diye ekledi.
Bakanlıktan bir yetkiliye de Kim'in sağlığı hakkında soru soruldu ancak herhangi bir açıklama veya doğrulama yapılmadı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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