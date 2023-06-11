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"Kız kaçırma" husumeti cinayetle sonlandı! Kayınpederini bıçakla öldürdü

Afyonkarahisar'da, iki aile arasında iddiaya göre "kız kaçırma yüzünden" yaklaşık bir yıl önce başlayan husumet cinayetle sonlandı. İki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Giriş: 11.06.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika:
İHA

Afyonkarahisar'da, iki aile arasındaki bıçaklı sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralındı

Olay, İstiklal Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İHA'nın haberine göre, H.D. (21) isimli genç kız, yaklaşık bir yıl önce M.Ç.Ç. (21) ile kaçarak evlendi. H.D., eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı yaklaşık 3 ay önce babası M.D.'nin (46) evine geri döndü.

İki aile arasında bu nedenle husumet başladı. Dün gece baba M.D., arkadaşı B.T. (46) ile alkol aldıktan sonra araçla damadı M.Ç.Ç.'nin evinin önüne gitti. İşe gitmek için servis bekleyen damadı M.Ç.Ç'yi gören M.D., aracı park ederek arkadaşı B.T. ile M.Ç.Ç.'ye bıçakla saldırdı.

Kavgayı gören M.Ç.Ç.'nin babası M.Ç. (44) ile kardeşi S.C.Ç. (16), ellerine aldıkları bıçak ve sopalarla dışarı çıktı. Taraflar birbirlerine bıçak, sopalarla saldırdı. Yaşanan olayda M.D. ve B.T. ile karşı taraftan damat M.Ç.Ç., babası M.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. yaralandı.

Yaralılar kavga sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri bölgede detaylı bir çalışma yaptı. Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak, bir masat, bir ayakkabı çekeceği ve sopa ele geçirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan gelinin babası M.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece geç saatlerde yaşamını yitirdi. Olayda M.D.'nin damadı M.Ç.Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi. Kavgada yaralanan M.Ç.Ç., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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