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"Kız isteme" nedeniyle husumetli olduğu ailenin sokağında tüfekle öldürüldü

Aydın'da Burhan Soydan, "kız isteme" nedeniyle husumetli olduğu ailenin yaşadığı evin sokağına gitti. Burada çıkan tartışmada genç, pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralan genç hastanede hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuk "Ben ateş ettim" dedi, polis gerçek zanlıyı kamera görüntüsünden tespit etti

Giriş: 20.12.2022 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da
"Kız isteme" husumetinde cinayet! Tüfekle öldürüldü
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AA

Aydın'da, pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Burhan Soydan (28), "kız isteme" nedeniyle husumetli olduğu ailenin Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşadığı evin sokağına gitti. Burada çıkan tartışmada Soydan, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soydan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUK "BEN ATEŞ ETTİM" DEDİ, POLİS ATEŞ EDENİ KAMERADAN BELİRLEDİ

R.T. (16) , bölgede inceleme yapan polise, kendisinin ateş ettiğini söyledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, ateş edenin R.T. değil, V.Ö. (34) olduğunu belirledi.

Zanlı V.&Ouml;.
Zanlı V.Ö.

Gözaltına alınan R.T ve V.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

*Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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