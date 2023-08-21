Kız çocuklarına ilham vermek için tasarlanan Barbie'nin ilginç serüveni

Handler, tıpkı kızının yaptığı gibi diğer çocukların da gelecek için hayal kurmalarını sağlayacak bir oyuncak tasarlamak istedi.

Ruth Handler, tasarımcılara yeni bir oyuncak bebek konseptiyle yaklaştı; bu, piyasadaki tüm diğer bebeklerden çok farklıydı. Genç kızların ilgilenmesi ve anne rolünü oynaması için yeni bir bebek yapmak yerine, bu oyuncak bebek, yetişkin bir kadın gibi görünecekti.

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