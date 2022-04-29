Kız çocuklarına cinsel istismara 12 tutuklama

DHA

Zonguldak'ta, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 16 kişiden 12'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisine ulaştı. Ekipler, çocukların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 kadın tutuklandı. Dün ise diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kız çocukları ise korumaya alındı.