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        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ta bulunan cesedin kız arkadaşını kurtarmak isterken boğulan bir kişiye ait olduğu anlaşıldı

        Denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu!

        İstanbul Beşiktaş'ta dün denizde bulunan cansız bedenin kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolan İran uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:04 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:22
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        Sevgilisini kurtarmak isterken boğuldu!
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        İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde denizden cesedi çıkarılan kişinin, yaklaşık 3 ay önce önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi.

        İHA'nın haberine göre Beşiktaş Arnavutköy sahilinde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi.

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        Cesedin, İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Sabokah'ın 26 Eylül tarihinde akşam saatlerinde denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken kaybolduğu ve genç kadının çevredekiler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce denizde kaybolan Jabar Sabokah’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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