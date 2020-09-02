Kız arkadaşını gezdirmek için otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı ilçesindeki bir oto kuaförü önündeki aracın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Düzce istikametine gittiğini tespit etti.

Otomobil, polis ekiplerince Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen yol kapama faaliyetinde durduruldu. "Hırsızlık" suçundan kaydı bulunan M.K. (31) ile kız arkadaşı yakalandı.

Çalınan otomobil sahibine teslim edildi, şüpheli M.K. tutuklandı.