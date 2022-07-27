Kız arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı uyruklu sevgilisi tarafından vurulan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da Hakan Uzun (38), sevgilisi Kırgızistan uyruklu Baktygul İsmailova ile çıkan kavgada tabancayla yaralandı.

Bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Uzun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.