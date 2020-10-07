Kız Adası'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi

AA

İlçenin 22 adasından en uzakta olan ve 14 bin metrekare yüzölçümüne sahip Kız Adası'nda yaşam alanı bulunmuyor.

Adanın florası genellikle endemik bitkilerden oluşuyor. Balık açısından bereketli adayı, genelde amatör balıkçılar tercih ediyor.

Kız Adası, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, hassas alan ilan edilerek korunmaya devam edilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kız Adası'nın sit alanı ilan edilmesinin ilçe halkını sevindirdiğini söyledi.

İlçenin 22 adasından biri olan Kız Adası'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinden memnun olduğunu belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta yine ilçemizin adalarından Taşlı Ada, aynı statüye alınmıştı. Ayvalık halkı olarak, aynı hassasiyetin Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda gösterilmesinden yanayız. Biz Ayvalık'ı koruyarak büyütmeyi hedefleyen bir belediye yönetimiyiz. Bu düşünceyle de Ayvalık'ın, ülkemizin en önemli değerlerinden Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın hiçbir şekilde kullanıma açılmasını istemiyoruz. Tabiat parkının, bugüne kadar nasıl geldiyse, gelecek nesillere de aynı hassasiyetle taşınmasını istiyoruz."