Kıyıya vuran yunus, depremzede aile sayesinde kurtarıldı

İhbarla bölgeye gelen ekiplere Çay ailesi de yardım etti.

DHA'nın haberine göre 17 yaşındaki Efe Çay, bu sabah sahilde dolaşırken boyu 4 metreye yakın bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti.

Savaş Çay, oğlunun fark ettiği yunusun kurtarıldığından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kıyıya vurduğu ve kayadan kurtulamadığı belirlenen yunus sıkıştığı yerden çıkarıldıktan bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu.