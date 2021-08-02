Çeşme'de düzenlenecek

19 - 24 Ağustos arasında Çeşme'de gerçekleşecek olan Türkiye'nin ilk sürdürülebilir organizasyonu Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor
Çeşme Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali, 19 -24 Ağustos'ta Çeşme'de gerçekleştirilecek. Festivalin sanat yönetmenliğini Gizem Erman Soysaldı ve Yusuf Saygı üstleniyor.
Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde Türkiye'de gerçekleşecek ilk film festivali olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastik Smart Cities) protokolü kapsamında pilot ilçe olan Çeşme, sürdürülebilirlik konusunda atmış olduğu adımları, bu festival ile bir üst basamağa taşıyacak.
Alışılagelmiş kırmızı halı seremonisi yerine, sürdürülebilirliğe vurgu yapmak için 'Yeşil Halı' seremonisi yapılacak olan festival, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ekolojik bağımsız film festivali olacak. Kıyıdan Kıyıya Film Festivali, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Plastik Smart Cities kapsamında tek kullanımlık plastik kullanımını durdurmayı hedefleyen ve bu konuda sayısız girişim yapan Çeşme'de, festival boyunca tedarik, adil ticaret, catering, atık, ulaşım, konaklama, enerji gibi konularda sürdürülebilir yaşam prensiplerine uygun olarak hareket edilecek.
Gizem Erman Soysaldı
Festival boyunca davetli yönetmen ve oyuncularla birlikte her sabah Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği ve su altı çekimleri yapılacak. Gündüzleri yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler ve master class'lar gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş 6 uzun metraj film, festival boyunca Alaçatı anfi tiyatroda gösterilecek. Hazırlanan film programıyla Ghost, Körfez, Bilmemek, Unutma Beni İstanbul, Journey Through Smyrna, Apples filmleri izleyici ile buluşacak. Film yönetmenleri ve oyuncuları film sonrasında söyleşi için seyircilerle buluşacak.
Festival, farklı kökene sahip kültürel topluluklar için, sinemanın sunduğu estetik ve bilgilendirici araçlarla ortak bir tartışma zemini yaratmayı ve Türkiye ve Yunanistan'dan sinemacılar arasındaki ortak çalışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Kıyıdan Kıyıya Film Festivali sinema ve televizyon dünyasında cinsiyet ve fırsat eşitliğini yaratmayı amaçlayan 5050×2020 taahhüdünü imzaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!