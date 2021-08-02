Çeşme'de düzenlenecek 0:00 / 0:00

19 - 24 Ağustos arasında Çeşme'de gerçekleşecek olan Türkiye'nin ilk sürdürülebilir organizasyonu Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor

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Çeşme Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali, 19 -24 Ağustos'ta Çeşme'de gerçekleştirilecek. Festivalin sanat yönetmenliğini Gizem Erman Soysaldı ve Yusuf Saygı üstleniyor.

Kıyıdan Kıyıya Türkiye - Yunanistan Film Festivali, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde Türkiye'de gerçekleşecek ilk film festivali olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastik Smart Cities) protokolü kapsamında pilot ilçe olan Çeşme, sürdürülebilirlik konusunda atmış olduğu adımları, bu festival ile bir üst basamağa taşıyacak.

Alışılagelmiş kırmızı halı seremonisi yerine, sürdürülebilirliğe vurgu yapmak için 'Yeşil Halı' seremonisi yapılacak olan festival, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ekolojik bağımsız film festivali olacak. Kıyıdan Kıyıya Film Festivali, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Plastik Smart Cities kapsamında tek kullanımlık plastik kullanımını durdurmayı hedefleyen ve bu konuda sayısız girişim yapan Çeşme'de, festival boyunca tedarik, adil ticaret, catering, atık, ulaşım, konaklama, enerji gibi konularda sürdürülebilir yaşam prensiplerine uygun olarak hareket edilecek.

Festival boyunca davetli yönetmen ve oyuncularla birlikte her sabah Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği ve su altı çekimleri yapılacak. Gündüzleri yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler ve master class'lar gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş 6 uzun metraj film, festival boyunca Alaçatı anfi tiyatroda gösterilecek. Hazırlanan film programıyla Ghost, Körfez, Bilmemek, Unutma Beni İstanbul, Journey Through Smyrna, Apples filmleri izleyici ile buluşacak. Film yönetmenleri ve oyuncuları film sonrasında söyleşi için seyircilerle buluşacak.

Festival, farklı kökene sahip kültürel topluluklar için, sinemanın sunduğu estetik ve bilgilendirici araçlarla ortak bir tartışma zemini yaratmayı ve Türkiye ve Yunanistan'dan sinemacılar arasındaki ortak çalışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Kıyıdan Kıyıya Film Festivali sinema ve televizyon dünyasında cinsiyet ve fırsat eşitliğini yaratmayı amaçlayan 5050×2020 taahhüdünü imzaladı.