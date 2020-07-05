DHA

Kahramanmaraş'ta da Muhammet Uykun (15),serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Dalgıçlar tarafından çıkarıldığı kıyıda kalp masajıyla hayata dönen Uykun, götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yurdun birçok bölgesinden peş peşe üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Kayseri'nin Özvatan ilçesinde ise serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağatay Şamlı (18) suda kayboldu. Şamlı'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin gözden kaybolduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ise vatandaşlar ismi öğrenilemeyen kişiyi kurtararak sudan çıkardı. Kurtarılan kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbarla gelen su altı arama polisleri ise Ayod’un cansız bedenine ulaştı. Ayod’un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN GENÇ, KALP MASAJINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kahramanmaraş'ta Muhammet Uykun (15),serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Dalgıçlar tarafından çıkarıldığı kıyıda kalp masajıyla hayata dönen Uykun, götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Kılavuz Baraj'ında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Uykun, arkadaşları ile birlikte serinlemek için baraja girdi. Uykun bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın sonunda Muhammet Uykun barajdan çıkardı.

KIYIDA HAYATA DÖNDÜ, HASTANEDE ÖLDÜ

Hemen baraj kenarına getirilen Muhammet Uykun'a ekipler müdahale etti. Yapılan kalp masajı sonucu hayata dönen Uykun, hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Uykun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ KIZILIRMAK'TA KAYBOLDU

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağatay Şamlı (18) suda kayboldu. Şamlı'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Özvatan'daki Kızılırmak Nehri'nde yaşandı. Kayseri'de oturan Çağatay Şamlı, 8 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Kermelik Mahallesi'nde bulunan Kızılırmak'a geldi. Burada balık tutan Şamlı, sıcaktan bunalınca serinlemek için suya girdi. Şamlı bir süren sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Şamlı için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Konya'dan gelecek özel ekibin de katılması bekleniyor. Öte yandan Şamlı'nın 8 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere İlçe jandarma Komutanlığı'na götürüldü.