Kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor! İşte Miley Cyrus'un hafızalara kazınan kombinleri!

Amerika kökenli oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı olan Miley Cyrus, Disney Channel dizisi "Hannah Montana"daki Miley Stewart/Hannah Montana karakterleriyle hafızalara kazındı. 23 Kasım 1992 doğumlu olan Cyrus, kariyerinde müziğe ağırlık veriyor ve konserlerinde tercih ettiği kombinleriyle magazin gündemine sık sık konu oluyor.