Kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor! İşte Miley Cyrus'un hafızalara kazınan kombinleri!
2006 yılında Disney Channel ekranlarında yayınlanan Hannah Montana filminde Miley Stewart (Hannah Montana) karakterlerini canlandıran ünlü isim Miley Cyrus, kariyerini müziğe çevirdi. Sık sık konsere çıkan başarılı isim tercih ettiği kombinleriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. İşte Miley Cyrus'un dikkat çeken kombinleri...
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Amerika kökenli oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı olan Miley Cyrus, Disney Channel dizisi "Hannah Montana"daki Miley Stewart/Hannah Montana karakterleriyle hafızalara kazındı. 23 Kasım 1992 doğumlu olan Cyrus, kariyerinde müziğe ağırlık veriyor ve konserlerinde tercih ettiği kombinleriyle magazin gündemine sık sık konu oluyor.
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2006 yılında Disney Channel'da yayınlanan Hannah Montana dizisinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miley Cyrus dizis bittikten sonra Hannah Montana karakterinden uzaklaşabilmek için imajını değiştirmişti. Asi kız tarzına bürünen Cyrus'a zaman zaman tercih ettiği kombinler sebebiyle eleştiri yağmıştı.
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Miley Cyrus, 2013 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki tartışmalı performansıyla manşetlere çıktı. Miniklere hitap eden tarzından tamamen uzaklaşarak cesur bir kişiliğe bürünen ünlü isim özellikle "Bangerz" albümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. "Wrecking Ball" adlı klibiyle de uzun bir süre magazin gündeminin konuşulan konusu olmuştu.
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Miley Cyrus'ın hayranları başta ünlü ismin Hannah Montana imajından uzaklaşmak istemesine tepki göstermiş ve yeni cesur tarzına eleştiriler yağdırmıştı. Daha sonra 2018 yılında başarılı oyuncu Liam Hemsworth ile evlenen Cyrus, 2019 yılında boşanarak depresif bir döneme girmişti.
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Boşanmasının ardından daha müstehcen kostümler tercih etmeye başlayan Miley Cyrus, muhafazakâr gruplar ve ebeveynler tarafından çocuklar için uygun olmadığına dair eleştiriler aldı. O dönemlerde müzikten geçici olarak emekli olacağını söyleyen ünlü isim kısa süre sonra sektöre döndü.
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2019 yılında boşanmasından kısa bir süre sonra Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile ilişki yaşamaya başlayan Miley Cyrus, bu ilişkisini de kamuya açık bir şekilde sürdürmekte zorlandığına dair bir açıklamayla 2020 yılında sonlandırdı.
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İşte Miley Cyrus'un dikkat çeken kombinlerinden bazıları...
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