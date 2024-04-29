Kıyafetlerin alarmlarını söküp çaldı
Nevşehir'de bir AVM'de bulunan giyim mağazasına giren E.F. isimli hırsız, gözüne kestirdiği kıyafetlerin alarmlarını pense ile söküp, çaldı
Nevşehir'de, dün öğle saatlerinde bir AVM’nin giyim mağazasına giren bir kadın, gözüne kestirdiği kıyafetlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla söktü.
Fotoğraf: DHA
Alarmları mağazaya bırakan kadın, birçok kıyafet ile mağazadan ayrıldı. Mağaza çalışanları, sökülen alarmları mağazanın bir köşesinde bulurken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin E.F. olduğunu tespit etti. E.F. isimli kadın, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada ele geçirilen kıyafetler ise mağazaya teslim edildi.
Fotoğraf: DHA
Öte yandan, kadının mağazadaki kıyafetleri incelediği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen E.F., mağaza işletmecisinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.