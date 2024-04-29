Kıyafetlerin alarmlarını söküp çaldı

Nevşehir'de, dün öğle saatlerinde bir AVM’nin giyim mağazasına giren bir kadın, gözüne kestirdiği kıyafetlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla söktü.

Fotoğraf: DHA

Alarmları mağazaya bırakan kadın, birçok kıyafet ile mağazadan ayrıldı. Mağaza çalışanları, sökülen alarmları mağazanın bir köşesinde bulurken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin E.F. olduğunu tespit etti. E.F. isimli kadın, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada ele geçirilen kıyafetler ise mağazaya teslim edildi.