Kıyafeti kapıya takılınca otobüsün altında kaldı!

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O sırada inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı. Otobüs hareket ettiği sırada yolcu, otobüs altında kalarak ağır yaralandı.

Bu sırada çevredeki kalabalık otobüse saldırırken, sürücü de olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadın otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.