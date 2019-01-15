9 yıl önce Ariel, Migros ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde başlatılan “Kıyafet Bağış Kampanyası”nın yedincisi 30 Kasım’da tamamlandı. Bu sene 60 bin adet kıyafetin bağışlandığı kampanya ile yedi yılda toplam bağışlanan kıyafet sayısı 660 bin olurken, 2010 yılından bu yana ise 283 bin çocuğa ulaşılmış olacak.

'ÇOCUKLARI MUTLU ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

56 ilde gerçekleştirilen kıyafet bağış kampanyasının sonuçlarına ilişkin bilgi veren P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, "Ariel olarak toplanan binlerce kıyafeti yıkayıp tertemiz hale getirdik. Önümüzdeki yıllarda da proje ortaklarımızla birlikte kampanyamızı sürdürerek hem ailelere bir nebze olsun destek olmaya hem de çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.





Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman da, "Migros olarak tam 64 yıldır hizmet verdiğimiz bu topraklarda, 7’den 70’e, 81 ildeki müşteri kitlemizle çok özel bir gönül bağımız var. Bu yıl müşterilerimiz kampanyamıza tam 60 bin kıyafet bağışladı. Destek veren tüm müşterilerimize teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

13 BİN ÇOÇUĞA ULAŞTIRACAKLAR

Migros mağazalarında toplanıp Ariel tarafından yıkanıp temizlenen kıyafetlerin çocuklara ulaştırılmasını ise Toplum Gönüllüsü gençler üstleniyor. Bu yıl toplanan kıyafetler ile 20 şehirde binlerce çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen TOG Yönetim Kurulu Üyesi Didem Duru, "Gençler, kampanya kapsamında toplanan kıyafetlerin 20 bin adedini 13 bin çocuğa ulaştırmayı hedefliyor" diye konuştu.