Deniz Berdan kıyafeti tercih eden oyuncu Gonca Vuslateri, basın mensuplarının sorularını cevapladı. "İlk bu defileye geldim. Son güne kadar seyredeceğim. Hepsine farklı kombinler yaptım.” diyen oyuncu, şıklık anlayışını;” Siyah beyaz aşkım bitmedi. Değişik şeyler giymeyi seviyorum. Şık giyinmek asla pahalı giyinmek değildir. Bazı insanların üzerinde çuval vardır ama öyle şık karakteri vardır ki gözünü alamazsın yakışıklılığından." sözleriyle ifade etti. Vuslateri kıyafet alışverişi için de; "Ben her şeyimi Hakan Öztürk’e soruyorum. O al diyorsa alıyor alma diyorsa almıyorum 12 yıldır." ifadelerini kullandı.