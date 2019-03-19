19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanat ve cemiyet yaşamının tanınmış isimlerinin izlediği defilede müzisyen Ceza ve oyuncu Merve Çağıran podyuma çıktı. Her defilesiyle toplumda pek farkına varılmamış bir konuya ışık tutan 'Toplumda bireylerin çeşitli şekillerde nesneleştirilmesine karşı çıktığım' dediği temalı defilesi ile ilgi odağı oldu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, defilesinde trans mankenlere de yer veren Deniz Berdan'ın defilesini izleyen isimler arasında Kıvılcım Ural ve Gonca Vuslateri de vardı.
Yeni doğum yapan Ural; "Güzel gidiyor her şey yolunda. Ufaklık çok iyi çok tatlı hepimiz aşık olduk. Şarkı çalışmaları devam ediyor ama bebek olduğu için bütün ilgi onda. " derken modaya olan ilgisini de şöyle açıkladı;
"Çok pahalı markalar yerine giydiğim zaman daha çok rahat hissedebileceğim şeyleri tercih ediyorum. Şıklığın aslında pahalılıkla alakası yok. Marka takıntım yok. Gözlük çanta takıntısı hepimizin sevdiği şeyler. "
Deniz Berdan kıyafeti tercih eden oyuncu Gonca Vuslateri, basın mensuplarının sorularını cevapladı. "İlk bu defileye geldim. Son güne kadar seyredeceğim. Hepsine farklı kombinler yaptım.” diyen oyuncu, şıklık anlayışını;” Siyah beyaz aşkım bitmedi. Değişik şeyler giymeyi seviyorum. Şık giyinmek asla pahalı giyinmek değildir. Bazı insanların üzerinde çuval vardır ama öyle şık karakteri vardır ki gözünü alamazsın yakışıklılığından." sözleriyle ifade etti. Vuslateri kıyafet alışverişi için de; "Ben her şeyimi Hakan Öztürk’e soruyorum. O al diyorsa alıyor alma diyorsa almıyorum 12 yıldır." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!