Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Duman Grubu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Grubun solisti Kaan Tangöze'nin söylediği şarkılara hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaan Tangöze’nin sahne kıyafetleri ile ilgilenen eşi Kıvılcım Ural ise konseri en önden izleyerek eşine destek verdi.