Kıvılcım Ural'dan 'Ben Vazgeçmezsem'

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İlk albümünü 2013'te çıkaran Kıvılcım Ural, kariyerinin 10'uncu yılına yaklaşırken 'Ben Vazgeçmezsem' teklisi ile yaza giriş yaptı.

Kıvılcım Ural, sözü ve müziği kendisine ait 'Ben Vazgeçmezsem' için, "Bu şarkı 100 kere deneyip, tekrar kaybedersen sana ne yapman gerektiğini anlatıyor. Cesur ve hoyrat olmayı da..." diyor.