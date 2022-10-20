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Haberler Müzik Kıvılcım Ural: Bundan daha güzel bir duygu olmaz - Magazin haberleri

Kıvılcım Ural: Bundan daha güzel bir duygu olmaz

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Şişhane Meydanı'nda konser veren Kıvılcım Ural, elektro gitarı ile şov yaptı

20.10.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Kıvılcım Ural: Bundan daha güzel bir duygu olmaz - Magazin haberleri
"Bundan daha güzel bir duygu olmaz"
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HABERTURK.COM

Kıvılcım Ural, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin İstanbul Beyoğlu etabı konserleri kapsamında Şişhane Meydanı'nda kurulan sahnede müzikseverlerle bir araya geldi.

Kendi şarkılarının yanı sıra dillere pelesenk olmuş şarkılardan oluşan özel repertuvarıyla alanı dolduran sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı.

Kıvılcım Ural, 2022 yılında çıkardığı yeni single'ı 'Ben Vazgeçmezsem'i seslendirdiği anlarda seyircilerin hep bir ağızdan kendisine eşlik etmesi karşısında duygu dolu anlar yaşayarak bir an duraksadı.

"BUNDAN DAHA GÜZEL BİR DUYGU OLMAZ"

Şarkısını yarıda kesen Ural, "Bir müzisyen için bundan daha güzel bir duygu olmaz sanırım. Bunu bir gün yaşayacağıma emindim ancak bu kadar çabuk ve bu kadar güzel olmasını beklemiyordum" diyerek, hayranlarına teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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