Kivi üreticileri hibe desteklerinin sürmesini istiyor

Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kivinin Ordu'yu çok sevdiğini belirterek, üretim miktarının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.
Ordu açısından oldukça önemli olan kivinin rekoltesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Uzunlar, bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının önemli destekler sağladığını vurguladı.
Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında geçen yıl 500 dekar alanda modern kivi bahçelerinin oluşturulması için üreticilere hibe verildiğini aktaran Uzunlar, bölge açısından oldukça önemli olan desteklemelerin devam etmesini beklediklerini ifade etti.
Uzunlar, bin dekar arazinin şu anda kivi yetiştirilmesi için uygun ve hazır durumda olduğu bilgisini vererek, "Eğer bin dönüm araziyi daha kivi ile buluşturabilirsek ilimizde fındıktan sonra üreticilerimiz çok ciddi anlamda kazanç sağlamış olur." dedi.
İki kurum tarafından üreticilere sağlanan hibe destek oranının yüzde 80'leri bulduğunu belirten Uzunlar, kivi fidanı, kazık ve tel gibi malzeme desteğini duyan herkesin kivi üretimine yönelmeye başladığını söyledi.
Geçen sezon il genelinde 7 bin tonun üzerinde kivi rekoltesine ulaşıldığını hatırlatan Uzunlar, verilen desteklerle birlikte bu miktarın ciddi oranda artacağına işaret etti.
Uzunlar, birlik olarak il genelinde ilk etapta yıllık üretim miktarını 15 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini aktararak, "Eğer desteklemeler bu şekilde sürerse hedeflediğimiz 15 bin ton rakamını buluruz. Hedefimiz üretim miktarında Türkiye'de ilk sırayı alabilmek." değerlendirmesinde bulundu.
Kivi fiyatının yeni sezonda üreticisinin yüzünü güldüreceğini söyleyen Uzunlar, birçok ilde kivi stokların bittiğini, yeni mahsulün geçen yıllarda olduğu gibi hasat edilmeden dalında satılacağını kaydetti.
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