MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer törende yaptığı konuşmada, “İnanmakta hala zorlandığımız, inanamadığımız acı bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Ömrünün yarısından fazlasını sanatıyla bu kuruma ve bu şehre adamış sevgili Kıvanç ağabeyimizi yıllarca sahnede alkışladık. Şimdi alkışlarla son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Sanatıyla yaptıkları dışında bizimle olan ilişkileri, şakaları hala kulaklarımda. Anlatırken kalbimizde bir sızı oluyor ama bir de insanın yüzünde hafif bir gülümseme oluyor. Bunu yaptı; her girdiği ortamda mutlaka bir kahkaha sesi çıkardı. Çok değerli bir insan, çok büyük bir sanatçıydı. Bize yaşattıkları ve kattığı her şey için kendisine teşekkür ediyorum. Kederli ailesine baş sağlığı, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün camiamızın başı sağ olsun” dedi.