04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuruluşundan itibaren 26 yıl boyunca Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde (MDOB) bas bariton solist sanatçı olarak görev yapan, geçen yıl emekli olmasının ardından televizyon dizilerinde oynamaya başlayan Kıvanç Uğraşbul, yaşama veda etti.
Önceki gün rahatsızlanarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Uğraşbul, aort yırtılması (aort anevrizması) teşhisinin ardından hemen ameliyata alındı. Uğraşbul, yaklaşık 6 saat süren ameliyatta doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak 53 yaşında vefat etti.
Ani vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden olan sanatçı için uzun yıllar görev yaptığı Mersin Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı yıllardır rol aldığı sahneye getirilen Uğraşbul, burada sanatçı dostları tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Yurdanur ve oğlu Alkış Uğraşbul ile Mersin sanat camiasından çok sayıda kişinin katıldığı törende, Uğraşbul’un sanatçı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerini teselli etmeye çalışan Yurdanur ve Alkış Uğraşbul ise tören boyunca gözyaşı döktü.
MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer törende yaptığı konuşmada, “İnanmakta hala zorlandığımız, inanamadığımız acı bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Ömrünün yarısından fazlasını sanatıyla bu kuruma ve bu şehre adamış sevgili Kıvanç ağabeyimizi yıllarca sahnede alkışladık. Şimdi alkışlarla son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Sanatıyla yaptıkları dışında bizimle olan ilişkileri, şakaları hala kulaklarımda. Anlatırken kalbimizde bir sızı oluyor ama bir de insanın yüzünde hafif bir gülümseme oluyor. Bunu yaptı; her girdiği ortamda mutlaka bir kahkaha sesi çıkardı. Çok değerli bir insan, çok büyük bir sanatçıydı. Bize yaşattıkları ve kattığı her şey için kendisine teşekkür ediyorum. Kederli ailesine baş sağlığı, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün camiamızın başı sağ olsun” dedi.
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