DAVETE DAMGA VURDULAR



Nikah töreninde en dikkat çeken isimler ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oldu. Ünlü oyuncunun eşiyle yer aldığı fotoğraf adeta sosyal medyayı salladı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Tatlıtuğ, ünlü aktör Brad Pitt'e benzetildi.