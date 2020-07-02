Kıvanç Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" davası ertelendi

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı da katıldı.
Söz verilen İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanık Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz ise, "Biz tanık olarak dinletmek istediğimiz kişileri koronavirüs salgını, yaşlı olmaları ve İstanbul dışında bulunmaları nedeniyle bu celse hazır edemedik. Mümkünse tarafımıza kısa bir süre verilmesini, tanıklarımızı dinlettikten sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.
Mahkeme hakimi, sanık Tatlıtuğ'un avukatına tanıklarını hazır etmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un babası Erdem Tatlıtuğ'un mali işlerine baktığı gerekçesiyle bir sonraki celse duruşmada tanık olarak dinleneceği öğrenildi.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın suç tarihi itibariyle Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri adlı şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi.
İddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı görevlileri tarafından Tatlıtuğ'un yetkilisi olduğu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemesinde, yetkilisi olduğu işletme bünyesinde herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası karşılığında ticari faaliyette bulunmamasına karşılık ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı ifade edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına neden olduğu vurgulanan iddianamede, sanık Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, bu şekilde vergi usul kanununa muhalefet ettiği aktarıldı.
İddianamede, bu kapsamda sanık Tatlıtuğ'un "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan incelemeye konu her takvim yılı için iki kez olmaz üzere toplam 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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