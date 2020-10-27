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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün 37 yaşına bastı. Tatlıtuğ, denizdeyken yanına gelen ahtapotları videoya çekti.

Oyuncu o anları, "Bu sabah sürpriz bir şekilde yanıma gelen ahtapotlara ve doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim" notuyla yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.