Usta oyuncu Alican Yücesoy, yönetmen Kıvanç Sezer'in yeni filmi '8X8' için kamera karşısına geçti.



Usta oyuncu Alican Ulusoy, 2019'da kendisine 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Portakal kazandıran 'Küçük Şeyler' filminin yönetmeni Kıvanç Sezer'le yeniden buluştu. Yücesoy, Sezer'in üçüncü filmi '8x8' için kamera karşısına geçti.

Alican Yücesoy 'Küçük Şeyler)

Çekimleri Riva'da devam eden filmde Yücesoy ile birlikte Ece Yüksel ve Halil Babür de rol alıyor. Satrancın, aşkın ve yalnızlığın ele alındığı psikolojik gerilim türündeki filmde genç bir çiftin tatil için kiraladıkları deniz kenarı bir evde intihar girişiminde bulunan bir adam bulmalarıyla başlayan, ilişkilerinde çatlağın giderek büyüdüğü, gittikçe tuhaflaşan bir gün anlatılıyor.

Kıvanç Sezer

Yapımcıları arasında Kıvanç Sezer, Emin Akpınar, Hatip Karabudak ve Kaan Korkmaz’ın bulunduğu filmin 2023 yılında seyirciyle buluşması planlanıyor.