'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Son anda Serdar'ın gelip Najat'ı vurmasıyla gerçeğe çok yaklaşan Songül, eline geçirdiği en büyük tanığı kaybetmiş oldu. Serdar bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söylese de gerçek amacının Najat'ı ortadan kaldırmak olduğu Songül'ü olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra ortaya çıktı. Semih'e karşı zor durumda kalan Songül, Najat'ın ölmeden önce söylediği cümleyle Kırdarların bu işin aslında görünen kısmı ve üstlerinde birilerinin olduğunu anladı. Semih, Songül'ü bundan sonra daha dikkatli olması için uyardı. Aysel Hoca'nın bir hediyesiyle Songül ve Sadi arasında kıskançlık tartışması yaşandı. Bu tartışma sonunda Songül, Sadi'nin geçmişiyle ilgili söylediği söze takıldı. Songül, daha önce hiç doğum günü kutlamamış olan eşi için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Songül'ün sürpriziyle bir anda herkesi karşısında gören Sadi, büyük bir mutluluk yaşadı. Derya ve Kıvanç'ın da katıldığı kutlamada ikiliyi gören Sadi şaşkınlık yaşadı. Serdar'ın son anda işinin çıkmasıyla bir şüpheliden yalnız başına ifade almaya giden Songül, kendisini hiç beklenmedik bir noktada buldu. Songül'ün yanına koşan Sadi, ikisini de son anda kurtardı.
İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 15. Bölüm 1. Tanıtımı;
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.
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