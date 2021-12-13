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Kitap öncesi dikkat çeken yorum: "İngiltere'de kraliyet çöküşle k

Kitap öncesi dikkat çeken yorum: "İngiltere'de kraliyet yavaş yavaş çöküyor"

İngiltere'de Prens Harry'nin sarayda yaşadıklarını anlatacağı kitabı 2022'de raflarda olacak. Kraliyet üyelerine dair son yaşanan gelişmeler ise İngiliz basınında 'Windsor hanedanlığı yavaş yavaş çöküyor" şeklinde yorumlandı.

13.12.2021 - 16:52 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İngiltere'de Prens Harry'nin sarayda yaşadıklarını anlatacağı kitabı 2022'de raflarda olacak. Kraliyet üyelerine dair son yaşanan gelişmeler sonrası üst düzey bir kraliyet yazarı dün, "Windsor Hanedanı'nın tuğla tuğla çöküşünü görüyoruz" dedi.

  • Margaret Holder, Kraliçe'nin 70. yıl kutlamaları öncesinde ailenin "anlaşılmaz sürtüşmeler ve skandallarla parçalandığını" belirtti.

  • Prens Andrew ve Prens Charles'ı çevreleyen tartışmaların yanı sıra Prens Harry'nin 2022 yılında raflarda yerini alacak biyografisinin tarihi kutlamaları gölgede bırakmasından korkuluyor.

  • Holder Kraliçe II Elizabeth'in "95 yaşında, yanında Prens Philip olmadan ve sorunlarla çevrili bu Noel'in potansiyel olarak sahip olabileceği son normal Noel" olacağını belirtti. 

  • Yine aynı şekilde Prens Charles'ın "onur nişanı" verilmesini sağladığı Suudi bir milyardere binlerce sterlin aldığı rüşvet iddiaları ve Prens Andrew'ın pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile olan dostluğu da tartışmaları artırdı.

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