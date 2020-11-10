Kitap okuma aşkıyla sahaf oldu - MERSİN

Küçük yaşlarda kitap okuma merakını tutkuya dönüştüren Kaplancık, üniversite yıllarında sahafları dolaşarak kitap biriktirmeye başladı.
Bu yıllarda kendisine harçlık çıkarmak için sokakta kitap satan Kaplancık, kitaplarla olan bağını her geçen gün daha da artırdı.Gittiği kentlerdeki sahafları gezerek kitap koleksiyonunu genişleten Kaplancık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul ve Ankara'da farklı mesleklerde çalışmaya başladı.
Bu mesleklerde aradığı mutluluğu bulamayan Kaplancık, yaklaşık 20 yıl önce Mersin'e dönerek sahaf dükkanı açmaya karar verdi.Biriktirdiği 120 bin kitapla okurlara ulaşan Kaplancık, kitap satmaktan çok almanın verdiği mutlulukla çalışmalarına devam ediyor.
Eren Kaplancık, AA muhabirine, kütüphanesi olan bir evde büyüdüğünü ve küçük yaşlardan itibaren elinden kitap eksik etmediğini söyledi.
Üniversite yıllarında da bu alışkanlığının devam ettiğini dile getiren Kaplancık, "Benim için kitaplar çok kıymetli. Önce koleksiyon olarak kitap toplamaya başladım. Onun dışında edebiyat ve araştırma zevkimi gidermek için de kitap topladım. Öğrencilik yıllarımda iyi bir kütüphane oluşturmuştum. O dönem kitaplarımı satarak bu yolculuğa başladım." diye konuştu.
- "Kitap satmaktan çok almak, beni en çok heyecanlandıran şey"
Kaplancık, üniversiteden sonra farklı mesleklerde çalıştığını, ancak mutlu olmadığını dile getirerek, yolunun bir kez daha kitaplarla kesiştiğini vurguladı.
Mersin'e dönerek sahaf dükkanı açtığını anlatan Kaplancık, şöyle devam etti:
"Kitap satmaktan çok almak beni daha çok heyecanlandırıyor. Hurdadan gelen kitapları ayırmak, seçmek, boşaltılan bir evden kitap almak başka hiçbir şeye değiştirilmeyecek bir mutluluk. Kağıt ve hurda depolara giderek kitap topluyorum. Bunları tekrar dolaşıma koyuyorum ve okuyucuyla buluşturuyorum. Bir nevi kitapları israftan ve çöp olmaktan kurtarıyorum."Kaplancık, kitaplarla iç içe olmanın kendisine mutluluk verdiğini vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!