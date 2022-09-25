'Asya' ile 'Cemcit' buluştu

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 4'üncün Kitap Günleri'nde konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, ünlü sanatçıları ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Etkinliğin, ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti: Okumanın, her şeyin temeli olduğunu biliyoruz. Bu büyük organizasyonda yazarlarımız bizlerle buluşacak. Onların tecrübelerinden, bilgilerinden hep beraber faydalanacağız. Bugün de çok değerli iki misafirimiz bizlerle buluşuyor. Türk sinemasının sultanı, aydınlık yüzü büyük sanatçı Türkan Şoray ve yine Türk sinemasının yaşayan efsanesi bu toprakların değerli kültür hazinesi Ahmet Mekin'i Bandırma'da ağırlamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
1977 yapımı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın baş rol oyuncuları Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, Kitap Günleri'nde söyleşiye katıldı. Şoray, 'Sinemam ve Ben' adlı kitabını imzaladı. Şoray ile Cemcit, Bandırma'da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!