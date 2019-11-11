Kitap fuarına öğrenci akını

Bu yıl 38'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi. Fuarı 2 Kasım - 10 Kasım arasında 221.293'ü öğrenci olmak üzere toplam 605 bin kişi ziyaret etti. Fuarı ziyaret eden öğrenci sayısının geçtiğimiz yıla oranla % 20 artması dikkat çekti.