"Kitap dünyasına denetim şart!"



Türkiye’de son dönemde çocuk hikâyeleri adı altında yayınlanan ve içinde pedofili veya tecavüz gibi unsurlar barındıran kitaplar sosyal medyada gündem oluyor. Abdullah Şevki’nin yazdığı Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan ve büyük tepki çeken skandal ifadelerden sonra yazdığı çocuk kitabında hayvana tecavüz hikâyesi anlatan sözde Yazar Musa Dinç’in yazdığı Gül ve Düşün adlı çocuk kitabında müstehcen ifadelerin sosyal medyada yer almasının ardından ‘bu tür kitaplar denetimden geçmiyor mu’ soruşu tartışılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yazar Yusuf Samet Çakır, Ülke genelinde faaliyet gösteren birçok yayınevi bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

Yusuf Samet Çakır

“Yayınevleri, kitap satışları konusunda pazarın eksikleri ve gelir seviyelerinin düşük olması sebebiyle yeni arayışlar içerisine girdi. Dağıtıcılar ve kitap satış siteleri satış gelirlerinin yüzde 70'ini aldıklarından dolayı çok meşhur olmayan bir yazarın kitabının satışlarından gelir elde edilmesi afakidir. Bundan dolayı ücretli dosya denilen olay ortaya çıktı. Yani; 'Parayı veren kitabı bastırır' mantığıyla hiçbir editörlük çalışması olmadan, yayımcı tarafından kitap okunmadan direkt baskıya gönderilen birçok kitap piyasa sürüldü. İşte bunlardan bazıları da sosyal medya aracılığıyla gündeme geliyor. Kitap çıktığında 6 adet Derleme Müdürlüğüne, 12 adet Cumhuriyet Savcılığına, 1 adet ISBN Türkiye Ajansına, 1 adet de Materyal Sağlama Birimine gidiyor. Ama kitabın sorunlu olup olmadığını ya da cinsel, taciz ve yahut uygunluğunu bir okuyucunun vicdanı belirliyor.”

Türkiye'de kitap takibi ve kontrolünün yok denilecek kadar az olduğuna dikkat çeken Çakır sözlerini şöyle devam etti: “Kitap kontrolü neredeyse hiç yok, yani bu işi yapan kimse yok diyebiliriz. Bence sivil toplum kuruluşları yerine Kültür Bakanlığı bünyesinde hem yazarları hem de yayımcıları bir araya getirecek bir kurum kurulmalı ve bandrol verilecek eserleri bu kurum denetlemelidir. Yoksa baskısı bitmiş, dağıtımı kaldırılmış bu zamana kadar kimsenin haberi olmamış ama birden sosyal medyaya düşünce tepkiler yağmaya başlamış kitaplarla daha çok rastlaşırız. Sosyal medyada gündem olan, hayvana tecavüzü çocuklara hikâye diye yayınlayan, bugüne kadar 4 baskı yapmış, geçen sene satışı tükenmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Devletimizin öncülüğünde bu konuya el atılmasının zamanının geldiğini düşünüyorum. Sapık fikirli yazarların zehirli düşünceleriyle çocuklarımızı zehirlemeyelim. Bu yüzden sıkı denetim ve kontrol çok önemli diyorum.”